ترامب يلغي الضربات ضد إيران ويعلن عن توقيع اتفاق قريبا

وأضاف ترامب أن المناقشات والنقاط النهائية من حيث المفهوم والتفصيل لاقت موافقة من جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه من المقرر إعلان زمان ومكان التوقيع قريبا.
وأكد أن الحصار البحري سيظل قائما بالكامل حتى إتمام هذه الصفقة.
-
أخبار متعلقة
-
قاليباف: سترون إيران مختلفة
-
الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا: ستندمون في النهاية
-
غوتيريش يدعم حصر السلاح في لبنان ويدعو لوقف شامل لإطلاق النار
-
كشف موقف ترامب من حضور المباراة الافتتاحية في كأس العالم
-
مسؤولون يبلغون عن مواد خطرة في البنتاغون
-
ترامب: الاتفاق مع إيران قد يكون الأعظم في التاريخ
-
واشنطن تقول إنها عطّلت ناقلة نفط ثالثة انتهكت حصار الموانئ الإيرانية
-
ترامب يتوعد بقصف جديد على ايران الليلة