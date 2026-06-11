ترامب يلغي الضربات ضد إيران ويعلن عن توقيع اتفاق قريبا

08:55 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه ألغى الضربات التي كان من المقرر شنها ضد إيران في وقت لاحق من المساء. اضافة اعلان





وأضاف ترامب أن المناقشات والنقاط النهائية من حيث المفهوم والتفصيل لاقت موافقة من جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه من المقرر إعلان زمان ومكان التوقيع قريبا.



وأكد أن الحصار البحري سيظل قائما بالكامل حتى إتمام هذه الصفقة.





