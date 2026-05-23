ترامب يلغي عطلته في منتجع الغولف بسبب إيران

وسيدلي ترامب قريبا بكلمة في كلية بضواحي نيويورك، حيث توجه صباح أمس الجمعة من واشنطن.
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا أن الرئيس سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، والذي كان قد قضى فيه عطلة العام الماضي عندما وافق على ضرب المنشآت النووية الإيرانية.
يذكر أنه في يونيو من العام الماضي، كان ترامب قد توجه إلى مدينة بيدمينستر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لكنه قطعها يوم السبت وعاد إلى واشنطن لحضور اجتماع مع فريق الأمن القومي.
وبعد عودته إلى العاصمة، أفيد لاحقا بتنفيذ القوات الأمريكية ضربات استهدفت المنشآت النووية الإيرانية. وراقب الرئيس سير العملية من غرفة العمليات في البيت الأبيض، لكن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن القرار النهائي بشن الهجوم كان قد اتخذه على أرض ملعب الغولف.
