ترامب يلغي عطلته في منتجع الغولف بسبب إيران

السبت، 23-05-2026 12:37 ص

الوكيل الإخباري- ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة كان مقررا أن يقوم بها إلى منتجع الغولف الخاص به، وفقا للجدول المحدث للرئيس، حيث سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في البيت الأبيض.

وسيدلي ترامب قريبا بكلمة في كلية بضواحي نيويورك، حيث توجه صباح أمس الجمعة من واشنطن.

وبحسب الجدول المحدث للبيت الأبيض، فإن ترامب سيعود من نيويورك إلى واشنطن ليقضي عطلة نهاية الأسبوع في البيت الأبيض.

وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا أن الرئيس سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، والذي كان قد قضى فيه عطلة العام الماضي عندما وافق على ضرب المنشآت النووية الإيرانية.


يذكر أنه في يونيو من العام الماضي، كان ترامب قد توجه إلى مدينة بيدمينستر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لكنه قطعها يوم السبت وعاد إلى واشنطن لحضور اجتماع مع فريق الأمن القومي.


وبعد عودته إلى العاصمة، أفيد لاحقا بتنفيذ القوات الأمريكية ضربات استهدفت المنشآت النووية الإيرانية. وراقب الرئيس سير العملية من غرفة العمليات في البيت الأبيض، لكن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن القرار النهائي بشن الهجوم كان قد اتخذه على أرض ملعب الغولف.

 
 


