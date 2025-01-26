ترامب يلغي قرار بايدن .. ويسمح بإرسال قنابل ثقيلة لإسرائيل

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن البيت الأبيض أصدر تعليمات لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإلغاء تعليق فرضته إدارة بايدن على تزويد إسرائيل بقنابل زنة ألفي رطل.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إنه تم رفع التعليق الأميركي لتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل، بينما كانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد علقت في شهر مايو الماضي دفعة من القنابل الثقيلة التي كانت بصدد توريدها لإسرائيل بسبب المخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في غزة خلال الحرب.
وكانت دراسة قد نُشرت في مجلة "بي إل أو إس غلوبال بابليك هيلث" في شهر أكتوبر الماضي، قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل تزن ألفي رطل على مناطق قريبة جداً من جميع مستشفيات غزة خلال الأسابيع الأولى من الحرب التي شنها على القطاع.
الدراسة اعتمدت على تحليل للحفر الناجمة عن انفجار القنابل أجرته عدة جامعات، أبرزها جامعة هارفارد، وكشفت أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر و17 نوفمبر عام 2023، ألقت إسرائيل قنابل تزن ألفي رطل ضمن النطاق الجغرافي المميت، والذي شمل نحو 25 بالمئة من جميع المستشفيات في غزة.
كما وجد التحليل حفراً ناجمة عن تأثير القنابل ضمن نطاق الضرر والإصابة بالبنية التحتية لأكثر من 83 بالمئة من المستشفيات.
سكاي نيوز
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