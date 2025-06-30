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ترامب يلمح إلى امتلاك إيران منشأة نووية رابعة غير التي دمرتها الضربة الأمريكية

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 30-06-2025 12:13 ص

الوكيل الإخباري-   ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى احتمال وجود أربعة منشآت نووية إيرانية، بينها واحدة غير رئيسية.

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وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "كنا نعلم أن لديهم العديد من المنشآت، ربما ثلاثة زائد واحد، لكن الرائج أن لديهم ثلاث منشآت رئيسية".

ولم يحدد ترامب أي منشأة رابعة يقصدها بالضبط في إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة شنت ليلة 22 يونيو ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقا لواشنطن، كان الهدف من الهجوم تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير.

 
gnews

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