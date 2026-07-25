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ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
السبت، 25-07-2026 01:48 م

الوكيل الإخباري-   ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2028.
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا بواشنطن، مساء الجمعة، قال ترامب: "أنوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة للمرة الرابعة، وسأتخذ خطوة رسمية، بل أعتقد أنني فعلت ذلك بالفعل؛ لقد فزت ثلاث مرات، وسأفعلها مرة أخرى". في إشارة إلى ادعائه السابق بأن انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020 شابها التزوير، ورفضه الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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وأضاف مخاطبا الصحفيين: "يسرني أن أعلن ذلك لأظهر مدى اهتمامي بالإعلام، ولإنقاذ نسب مشاهدتكم"، معتبرا أن إعلانه الترشح مجددا يشكل "سبقا صحفيا" للحاضرين.

 
 


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