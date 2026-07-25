ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا

الوكيل الإخباري- ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2028.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا بواشنطن، مساء الجمعة، قال ترامب: "أنوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة للمرة الرابعة، وسأتخذ خطوة رسمية، بل أعتقد أنني فعلت ذلك بالفعل؛ لقد فزت ثلاث مرات، وسأفعلها مرة أخرى". في إشارة إلى ادعائه السابق بأن انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020 شابها التزوير، ورفضه الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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