ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"

وبدأ تجّار في طهران حركة الاحتجاج الأحد، رفضا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي وانهيار سعر صرف العملة. وما لبثت أن انضمّت اليها شرائح أخرى من المجتمع، وتوسّعت الى مناطق أخرى.
وأفادت وسائل إعلام الخميس بسقوط 6 قتلى في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إذا قتلت إيران بعنف متظاهرين سلميين، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستتدخل لإنقاذهم"، مضيفا "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك".
ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات ترامب بأنها "متهورة وخطيرة"، وحذّر من أن القوات المسلحة "على أهبة الاستعداد" في حال وقوع أي تدخل.
بدوره، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني عبر حسابه على إكس "على ترامب أن يدرك أن أي تدخل أميركي في هذا الشأن الداخلي سيؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح الأميركية".
أضاف "يجب أن يعلم الشعب الأميركي أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة، وعليهم أن يولوا اهتماما بسلامة جنودهم".
وحذّر علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، من أن أي تدخل أميركي سيكون تجاوزا "للخط الأحمر".
