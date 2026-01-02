السبت 2026-01-03 12:05 ص

ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الجمعة، 02-01-2026 11:30 م
الوكيل الإخباري-   لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، بتدخل أميركي في حال قتلت السلطات الإيرانية مشاركين في الاحتجاجات التي بدأت هذا الأسبوع على خلفية معيشية، في خطوة اعتبرت طهران أنها ستكون تجاوزا لـ"الخط الأحمر" وتؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة.اضافة اعلان


وبدأ تجّار في طهران حركة الاحتجاج الأحد، رفضا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي وانهيار سعر صرف العملة. وما لبثت أن انضمّت اليها شرائح أخرى من المجتمع، وتوسّعت الى مناطق أخرى.

وأفادت وسائل إعلام الخميس بسقوط 6 قتلى في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إذا قتلت إيران بعنف متظاهرين سلميين، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستتدخل لإنقاذهم"، مضيفا "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك".

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات ترامب بأنها "متهورة وخطيرة"، وحذّر من أن القوات المسلحة "على أهبة الاستعداد" في حال وقوع أي تدخل.

بدوره، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني عبر حسابه على إكس "على ترامب أن يدرك أن أي تدخل أميركي في هذا الشأن الداخلي سيؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح الأميركية".

أضاف "يجب أن يعلم الشعب الأميركي أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة، وعليهم أن يولوا اهتماما بسلامة جنودهم".

وحذّر علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، من أن أي تدخل أميركي سيكون تجاوزا "للخط الأحمر".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

أخبار محلية جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"

اليونيفيل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

أخبار محلية طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

3690 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

أخبار محلية 3690 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أمرت السلطات الأوكرانية الجمعة، بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل مع ذويهم من نحو 40 قرية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، حيث حققت القوات الروسية تقدما خلال الأشهر الأخيرة. وقال وزير إعادة الإعمار ال

عربي ودولي أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء 3000 طفل وذويهم من منطقتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك

زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع



 






الأكثر مشاهدة