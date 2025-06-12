الخميس 2025-06-12 11:12 ص
 

ترامب يلوّح بالقوة .. والحرس الوطني قد ينتشر في مدن أميركية جديدة

الحرس الوطني في كاليفورنيا ينتشر في لوس أنجلوس
الحرس الوطني في كاليفورنيا ينتشر في لوس أنجلوس
 
الخميس، 12-06-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   فيما تدخل الاحتجاجات في لوس أنجلوس يومها السادس، فرضت السلطات في المدينة، ولليوم الثاني على التوالي، حظر تجوال جزئي من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام .اضافة اعلان


ويشمل حظر التجول الليلي في لوس أنجلوس، الذي قالت رئيسة البلدية كارين باس إنه سيظل مفروضًا طالما اقتضت الحاجة، منطقة تمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، وهي نفس المنطقة التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ يوم الجمعة في المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.

وقالت باس: "إذا استمرت المداهمات، وإذا وُجد الجنود يسيرون في شوارعنا، أتصور أن حظر التجول سيبقى مستمرًا".

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها اعتقلت 225 شخصًا، الثلاثاء، منهم 203 لعدم تفرقهم، و17 لانتهاكهم حظر التجول.

من جهة ثانية، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أمس الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإرسال قوات الحرس الوطني إلى مزيد من المدن الأميركية إذا امتدت الاحتجاجات ضد حملات الترحيل إلى ما بعد لوس أنجلوس.

ومن شأن هذا أن يفتح الباب أمام أوسع استخدام للقوة العسكرية على الأراضي الأميركية في التاريخ الحديث.

وقال وزير الدفاع بيت هيغسث في شهادته أمام الكونغرس إن البنتاغون لديه القدرة على تعزيز انتشار قوات الحرس الوطني في مدن إضافية "إذا اندلعت أعمال شغب أخرى في أماكن يُهدَّد فيها ضباط إنفاذ القانون".

وحذّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت المتظاهرين خارج لوس أنجلوس من أن المزيد من "الفوضى" سيزيد فقط من إصرار ترامب.

سكاي نيوز
 
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