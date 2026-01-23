ترامب يلوح بالمادة الخامسة للناتو

وكتب ترامب في تصريح مثير للجدل: "كان ينبغي لنا أن نفعل المادة 5، ونجبر الناتو على المجيء إلى هنا لحماية حدودنا الجنوبية، مما يحرر أعدادا كبيرة من عملاء دوريات الحدود لمهام أخرى".
يأتي الاقتراح في سياق نقاشات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث يروج ترامب لمبادراته الأمنية مثل "مجلس السلام"، وسط خلافات مع حلفاء مثل كندا.
وتنص المادة 5 من ميثاق الناتو على الدفاع الجماعي التلقائي إذا تعرض عضو لهجوم مسلح، لكن ترامب يربطها بالهجرة غير الشرعية كـ"غزو" يستدعي تدخلا دوليا.
