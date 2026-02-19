ترامب يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا لمدة عام

الوكيل الإخباري- مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام آخر على خلفية الأزمة الأوكرانية، وفقا لأمر تنفيذي نشر في السجل الفيدرالي الأمريكي.



وجاء في المرسوم الذي سيصدر رسميا يوم الجمعة: "استمرار العقوبات المفروضة على روسيا نظرا لحالة الطوارئ المستمرة المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا".



كما يشير المرسوم إلى أن "واشنطن لا تزال تنظر إلى النزاع في أوكرانيا باعتباره تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وفرضت العقوبات المذكورة في أعوام 2014 و2018 و2022. ويعتقد ترامب أن تهديد الأمن القومي الأمريكي وسياسته الخارجية لا يزال قائما، فيما تؤكد موسكو أن العقوبات الغربية غير قانونية.