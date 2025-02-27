ترامب يمنح ماسك صلاحيات إضافية لفحص العقود والمنح الحكومية

يوجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب أمس الأربعاء، الوكالات والأجهزة الفدرالية بالعمل مع مسؤولين في وزارة ماسك لمراجعة العقود والمنح المالية، وتقليصها أو تغييرها "حسب الضرورة".
ويطالب الأمر التنفيذي الوكالات بإنشاء منظومة لتسجيل كل مبلغ مدفوع بموجب العقود الموقعة من قبل كل وكالة، أو في إطار المنح التي تقدمها، وتقديم "ملخص مكتوب يبرر كل مبلغ يتم دفعه".
وبموجب الأمر التنفيذي يتم كذلك توجيه رؤساء الوكالات والأجهزة الفدرالية بالعمل مع وزارة الكفاءة لوضع آلية لتسجيل الموافقات على أي سفر أو مؤتمرات ممولة من الميزانية الفدرالية، وتقديم تبرير خطي للسفرات والمؤتمرات غير الأساسية.
ويأتي ذلك على خلفية جهود الإدارة الأمريكية والوزارة الجديدة بقيادة إيلون ماسك إلى تقليص عدد العاملين في الأجهزة الحكومية ومراجعة ميزانياتها وبرامجها.
كما أوعز ترامب للوكالات الفدرالية أمس الأربعاء بوضع خطط لتقليص الوظائف في إطار الجهود لإعادة تنظيم الحكومة الأمريكية.
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