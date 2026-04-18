ترامب يمهل إيران حتى الأربعاء للتوصل لاتفاق ويهدد بعدم تمديد وقف النار

أرشيفية
 
السبت، 18-04-2026 08:09 ص

الوكيل الإخباري- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران، بعدم تمديد وقف إطلاق النار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال العودة إلى واشنطن من فينيكس بولاية أريزونا "ربما لن أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجددا".


وقال ترامب إن هناك "أخبارا جيدة" بشأن إيران، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.


وصرح ترامب "تلقينا أخبارا جيدة منذ عشرين دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران".


وأضاف ترامب، ردا على سؤال حول ماهية هذه الأخبار الجيدة "ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية، ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه سيحدث".

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 