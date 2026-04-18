ترامب يمهل إيران حتى الأربعاء للتوصل لاتفاق ويهدد بعدم تمديد وقف النار

الوكيل الإخباري- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران، بعدم تمديد وقف إطلاق النار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال العودة إلى واشنطن من فينيكس بولاية أريزونا "ربما لن أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجددا".



وقال ترامب إن هناك "أخبارا جيدة" بشأن إيران، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.



وصرح ترامب "تلقينا أخبارا جيدة منذ عشرين دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران".