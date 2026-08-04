الثلاثاء 2026-08-04 08:26 م

ترامب يمهل إيران حتى نهاية اليوم ويهدد بـ"ضربات مدمرة"

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 06:47 م

الوكيل الإخباري- أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران حتى نهاية اليوم مطالبا إياها بإبرام اتفاق لتحرير الملاحة عبر مضيق هرمز "وإلا ستواجه ضربات جوية مدمرة".

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وقال ترامب للصحفيين نقلته وكالة بلومبيرغ : "أريد أن أمنحهم فرصة أخيرة قبل القضاء عليهم".

 
 


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