ترامب: ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند لأميركا

11:51 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه ينبغي ⁠أن تؤول السيطرة على جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك، وذلك بينما يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة بتركيا. اضافة اعلان





أثارت تصريحات ترامب بشأن الإصرار على استحواذ الولايات ‌المتحدة على "غرينلاند"، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، أو ‌السيطرة عليها، توترا ‌بين واشنطن وكوبنهاغن، وعلى نطاق أوسع في أوروبا.



وقال ⁠ترامب لصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند ⁠للولايات المتحدة ‌لا إلى الدنمارك".



وأضاف أن قضية السيطرة على غرينلاند أضرت بعلاقات الولايات المتحدة مع حلف ⁠الأطلسي.



وتابع "هذا ما أضر بعلاقتي مع حلف الأطلسي.. غرينلاند لا تفيد الدنمارك، والدنمارك ⁠لا تنفق أموالا لمساعدة جرينلاند فعليا. هذه منطقة مهمة للولايات المتحدة، وهي محاطة بسفن صينية وروسية".



وأضاف "لن يوافقوا على ذلك مع كل الأموال التي ننفقها لمساعدتهم في مواجهة روسيا".



وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في يونيو إن المحادثات مع الدنمارك غرينلاند تتواصل بشكل شهري.







