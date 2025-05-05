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ترامب ينتقد شينباوم بعد رفضها "إرسال الجيش الأميركي"

دونالد ترامب وكلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك
دونالد ترامب وكلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك
 
الإثنين، 05-05-2025 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم رفضت اقتراحه بإرسال قوات من الجيش الأميركي إلى المكسيك للمساعدة في إحباط تجارة المخدرات غير المشروعة "لأنها تخشى عصابات البلاد القوية".اضافة اعلان


وجاءت تعليقات ترامب بعد يوم من تأكيد شينباوم أن ترامب "ضغط عليها في مكالمة هاتفية الشهر الماضي"، لقبول دور أكبر للجيش الأميركي في مكافحة عصابات المخدرات في المكسيك.

وأكد ترامب أن اقتراحه إرسال قوات من الجيش إلى المكسيك "صحيح"، منتقداً شينباوم لرفضها الفكرة.

وتابع الرئيس الأميركي في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية الأحد: "حسناً، إنها خائفة جداً من العصابات لدرجة أنها لا تستطيع المشي، لذا تعلمون أن هذا هو السبب، وأعتقد أنها امرأة جميلة. رئيسة المكسيك امرأة جميلة، لكنها خائفة جداً من العصابات لدرجة أنها لا تستطيع حتى التفكير بشكل سليم".

وازداد الوجود العسكري الأميركي على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل مطّرد في الأشهر الأخيرة، بعد أن أمر ترامب في يناير الماضي بزيادة دور الجيش في وقف تدفق المهاجرين.

لكن شينباوم قالت إن تنفيذ القوات الأميركية عمليات داخل المكسيك "أمر مبالغ فيه جداً".

وقالت السبت إن ترامب قال لها في المكالمة الهاتفية: "كيف يمكننا مساعدتك في مكافحة تهريب المخدرات؟ أقترح أن يأتي الجيش الأميركي ويساعدك. هل تعرفون ماذا قلت له؟ لا أيها الرئيس ترامب، السيادة ليست للبيع".

وأضافت أنها قالت لترامب إن بلديهما "يمكنهما العمل معاً، لكن أنتم في أراضيكم ونحن في أراضينا".

سكاي نيوز
 
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