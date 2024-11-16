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ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة .. ويعين بورغوم رئيسا له

دوغ بورغوم
دوغ بورغوم
السبت، 16-11-2024 08:37 ص
الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، إن حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، الذي رشحه لتولي منصب وزير الداخلية، سيتولى أيضا رئاسة المجلس الوطني للطاقة الذي تم إنشاؤه حديثا والذي سيسعى إلى تأكيد "هيمنة الطاقة" الأمريكية حول العالم.اضافة اعلان


وقال ترامب في بيان إن بورغوم سيشرف في منصبه الجديد على لجنة تشمل جميع الوكالات التنفيذية المشاركة في إصدار التصاريح الخاصة بالطاقة وإنتاجها وتوليدها وتوزيعها وتنظيمها ونقلها.

وأضاف أن بورغوم بوصفه رئيسا للمجلس الوطني للطاقة، سيكون له مقعد في مجلس الأمن القومي.

سكاي نيوز
 
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