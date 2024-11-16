ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة .. ويعين بورغوم رئيسا له

وقال ترامب في بيان إن بورغوم سيشرف في منصبه الجديد على لجنة تشمل جميع الوكالات التنفيذية المشاركة في إصدار التصاريح الخاصة بالطاقة وإنتاجها وتوليدها وتوزيعها وتنظيمها ونقلها.
وأضاف أن بورغوم بوصفه رئيسا للمجلس الوطني للطاقة، سيكون له مقعد في مجلس الأمن القومي.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
"إعدام سياسي".. لوبان بقفص الاتهام وأنصارها يهبون لمساندتها
-
وزير خارجية اليابان في أوكرانيا
-
غارات إسرائيلية ليلا على بعلبك والجنوب
-
بعد إصابة المئات.. مرض دماغي غامض يثير الرعب في كندا وهذه أعراضه
-
زيلينسكي يرى أن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب
-
مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند - فيديو
-
بيسكوف: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة مع بوتين
-
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ملاطيا التركية