ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي لحرب يخوضها في الفضاء

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال"، وهو يقود عمليات عسكرية في الفضاء.

كما نشر ترامب صورة لنفسه وهو يمشي بجانب كائن فضائي على هيئة مخلوق بشري مكبل اليدين والرجلين. (وفق سيناريو اعتقال مادورو)



وتظهر الصورة الأولى ترامب وهو يسير بجانب كائن فضائي يشبه الصورة النمطية للكائنات الفضائية في الثقافة الشعبية، وقد قُيِّدت أطرافه.



ويحيط به في الصورة عدد من العملاء السريين وضابط عسكري أمريكي.



وتدور الأحداث في منطقة جبلية ربما المنطقة 51 في ولاية نيفادا، حيث يزعم، وفقا لنظريات المؤامرة الشائعة، أن الأمريكيين يدرسون كائنات فضائية.

وتستمر الملحمة الكونية من منظور الرئيس الأمريكي في منشورات أخرى، حيث نشر ترامب صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي بينما يظهر كوكب الأرض في الخلفية، وكتب على المنشور: "قوة الفضاء الأمريكية".