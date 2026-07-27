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ترامب ينشر صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تضمنت تهديدات مباشرة لإيران

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 12:00 ص

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المولع بالذكاء الاصطناعي، مساء الأحد، سلسلة من الصور على منصة "تروث سوشيال" تضمنت تهديدات مباشرة بتدمير إيران.

وتُظهر إحدى الصور طائرات تهاجم جزيرة خارك الإيرانية وانفجارات قوية تهز الجزيرة الاستراتيجية.

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أما الصورة الثانية فقد ظهر فيها ترامب واقفا على سطح سفينة رافعا العلم الأمريكي، وملقيا بالعلم الإيراني على أرضية السفينة.

 


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وعلق ترامب على الصورة الثانية قائلا: "هذه ناقلة النفط خاصة بنا الآن!".

 


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كما نشر الرئيس الأمريكي صورة أخرى لانفجار ضخم على متن سفينة إيرانية، مع تعليق يقول: "لا مزيد من المحركات".

 
 


gnews

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