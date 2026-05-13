ترامب ينشر صورة لفنزويلا تصوّرها الولاية الأميركية الـ51

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الوكيل الإخباري-   نشر الرئيس دونالد ترامب، رسم خريطة على منصته الاجتماعية تروث سوشال تصور فنزويلا مع علم أميركي صغير وتعليق "الولاية 51".اضافة اعلان


ويأتي هذا المنشور الذي نشره ترامب أثناء توجهه إلى الصين للمشاركة في قمة مع شي جينبينغ، بعد يوم من تصريح الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز بأن بلادها "لم تدرس يوما" احتمال أن تصبح الولاية الحادية والخمسين، حتى بعد اعتقال القوات الأميركية الرئيس السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني.

وفي وقت سابق الاثنين، صرح ترامب لقناة فوكس نيوز بأنه يفكر في جعل فنزويلا ولاية أميركية جديدة، بعد أشهر من التباهي بأنه يسيطر على الدولة الغنية بالنفط.

واتخذت رودريغيز إجراءات سمحت بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة منذ توليها السلطة، مع إقرارها إصلاحات أعادت فتح قطاعي التعدين والنفط في فنزويلا أمام الشركات الأجنبية، خصوصا من الولايات المتحدة.
 
 


