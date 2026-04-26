الأحد 2026-04-26 11:17 ص

ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأحد، 26-04-2026 07:58 ص

الوكيل الإخباري-   نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة قريبة وواضحة للشخص الذي يشتبه بأنه نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وتم الكشف عن هوية المنفذ وهو "توماس ألين" (31 عاما)، فيما أكد ترامب نجاة أحد عناصر الشرطة من الموت بعد إصابة درعه الواقي.

 

وأخرج أفراد الخدمة السرية الرئيس الأمريكي من قاعة فندق هيلتون واشنطن أثناء عشاء للصحفيين، مساء أمس السبت، بعدما سمع دوي إطلاق نار في الفندق.

وأظهرت مقاطع فيديو أفراد الخدمة السرية يصطحبون ترامب إلى خارج القاعة، التي كانت تشهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض. كما تم إجلاء نائب الرئيس جي دي فانس، وأعضاء آخرين من إدارة ترامب.

 


