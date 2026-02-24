الثلاثاء 2026-02-24 01:19 ص

ترامب ينفي وجود أي خلاف مع رئيس الأركان الأميركي حول إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الوكيل الإخباري-   نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين صحة تقارير أفادت بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة حذّر من مخاطر تنفيذ عملية كبرى ضد إيران، مشدّدا على أن واشنطن قادرة على إلحاق الهزيمة بطهران "بسهولة" في أي نزاع.

وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال أن الجنرال دان كاين "على غرارنا جميعا، لا يريد الحرب، ولكن إذا اتُّخذ قرار بتحرك ضد إيران على المستوى العسكري، فإن ذلك برأيه أمر يمكن الفوز فيه بسهولة".

 
 


