ترامب ينفي وجود أي خلاف مع رئيس الأركان الأميركي حول إيران

وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال أن الجنرال دان كاين "على غرارنا جميعا، لا يريد الحرب، ولكن إذا اتُّخذ قرار بتحرك ضد إيران على المستوى العسكري، فإن ذلك برأيه أمر يمكن الفوز فيه بسهولة".
