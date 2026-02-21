ترامب يهاجم الدول الأوروبية ويحذرها من تهديدين خطيرين

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "كان ينبغي أن تكون أوروبا قوية، لكنها أصبحت ضعيفة وغير قابلة للتعرف عليها".
وأشار ترامب إلى أن بعض الدول الأوروبية انتخبت قادة مهتمين بشكل مفرط بالبيئة، موضحا أن "أوروبا غير قابلة للتعرف عليها عند زيارة العديد من الأماكن، وليس جميع الدول".
واختتم ترامب حديثه، قائلا: "هناك أمران يهددان أوروبا: الطاقة والهجرة"، داعيا إلى إيجاد حل سريع.
في وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية بشدة، واصفا إياها بأنها مجموعة دول يقودها أشخاص "ضعفاء"، منتقدا الإخفاقات في التعامل مع الهجرة.
وعبر ترامب عن قلقه من "الاتجاهات السيئة" في أوروبا، محذرا من أن بعض الدول الأوروبية "لن تظل دولا قابلة للحياة" إذا لم تغير أوضاعها.
RT
