ترامب يهاجم الديمقراطيين بسبب إيران

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن مجلس النواب صوت، بمشاركة 4 جمهوريين "سيئين" وجميع الديمقراطيين (الذين أسماهم "الحمير" - Dumocrats)، لصالح تقييد صلاحياته، متسائلا: "من الذي قد يفعل شيئاً غير وطني كهذا؟".
وأضاف أن هؤلاء المشرعين يعرفون تماما أين تقف المفاوضات مع إيران، متهما الديمقراطيين بأنهم مدفوعون بما وصفه بـ"متلازمة اضطراب ترامب"، وأنهم يفضلون فشل البلاد على منحه نصرا آخر يضاف إلى سلسلة انتصاراته.
أما عن الجمهوريين الأربعة الذين صوتوا مع الديمقراطيين، فقال ترامب إنهم "ممثلون يتباهون" ويجب أن يخجلوا من أنفسهم، دون أن يذكر أسماءهم.
واختتم ترامب تصريحاته بهتافه الشهير "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، مؤكداً موقفه الرافض لأي محاولة لتقييد سلطاته في إدارة الحرب والمفاوضات.
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