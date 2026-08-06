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ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد انتخابات ميشيجان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 06-08-2026 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء خطابا حول الاقتصاد إلى هجوم على الديمقراطيين التقدميين، معتبرا أن انتصاراتهم بالآونة الأخيرة في الانتخابات التمهيدية تنذر بتحول خطير للحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

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وجاءت زيارة ترامب إلى لاس ‌فيجاس في إطار مساع مكثفة من البيت الأبيض لصرف الانتباه نحو نجاح المرشحين التقدميين، في وقت لا يزال فيه الناخبون غير راضين عن نهج الرئيس في إدارة الاقتصاد وشن الحرب على إيران.

 
 


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