ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد انتخابات ميشيجان

الوكيل الإخباري- حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء خطابا حول الاقتصاد إلى هجوم على الديمقراطيين التقدميين، معتبرا أن انتصاراتهم بالآونة الأخيرة في الانتخابات التمهيدية تنذر بتحول خطير للحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

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