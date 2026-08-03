ترامب يهاجم المهاجرين ويحذر أوروبا

وقال ترامب: "شيئان يقتلان أوروبا. الأول هو الهجرة. والثاني هو الطاقة"، مشيرا إلى أن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين يشكل عبئاً كبيراً على القارة العجوز.
وأضاف: "أنتم تسمحون بدخول العديد من الأشخاص الذين، في كثير من الحالات، لن يساعدوكم"، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها موجة الهجرة.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه إسبانيا أزمة هجرة حادة، حيث شهدت مدينة سبتة الذاتية الحكم في نهاية يوليو تدفقا جماعيا للمهاجرين.
وأعلن رئيس بلدية المدينة خوان خيسوس فيفاس أن حوالي 60 ألف شخص تسللوا إلى سبتة في غضون يوم واحد، مما اضطر مدريد إلى إرسال وحدات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة للسيطرة على الوضع.
وتأتي هذه التصريحات في سياق حملة ترامب المتواصلة ضد الهجرة غير الشرعية، والتي كانت محورا رئيسيا في سياساته الداخلية والخارجية، حيث يرى أن الدول الأوروبية تدفع ثمنا باهظا لسياسات الهجرة المفتوحة التي تتبعها.
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