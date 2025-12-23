ترامب يهاجم بايدن مجددا

الوكيل الإخباري- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على سلفه جو بايدن، واصفا إياه بـ "الأحمق" بسبب الإسراف في الإنفاق على أوكرانيا، مؤكدا أن إدارته أوقفت "خسارة الأموال" في هذا الملف.

