الثلاثاء 2025-12-23 08:30 ص

ترامب يهاجم بايدن مجددا

ترامب يهاجم بايدن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الثلاثاء، 23-12-2025 07:52 ص

الوكيل الإخباري-   شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على سلفه جو بايدن، واصفا إياه بـ "الأحمق" بسبب الإسراف في الإنفاق على أوكرانيا، مؤكدا أن إدارته أوقفت "خسارة الأموال" في هذا الملف.

وقال ترامب في تصريحات من مقر إقامته في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا: "نحن لا نخسر الأموال كما كان الحال مع بايدن. لقد كان ينفق الأموال كالأحمق. كان أحمق".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد "تخسر أموالا" في النزاع الأوكراني، مبررا ذلك بآلية جديدة تقوم على "بيع الأسلحة لحلف الناتو"، والتي تُنقل جزئيا بعد ذلك إلى كييف.

ويوم الأحد الماضي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تضع مساعدة كبار السن الأمريكيين المتقاعدين في مرتبة أعلى من الدعم المالي المقدم لأوكرانيا.

 
 


