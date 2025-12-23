ترامب يهاجم بايدن مجددا

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد "تخسر أموالا" في النزاع الأوكراني، مبررا ذلك بآلية جديدة تقوم على "بيع الأسلحة لحلف الناتو"، والتي تُنقل جزئيا بعد ذلك إلى كييف.
ويوم الأحد الماضي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تضع مساعدة كبار السن الأمريكيين المتقاعدين في مرتبة أعلى من الدعم المالي المقدم لأوكرانيا.
