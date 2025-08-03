ترامب يهاجم تشاك شومر: "اذهب إلى الجحيم!"

وجاء ذلك بعد أن تفجرت الخلافات بشأن المصادقة على الترشيحات السياسية للسلطة التنفيذية، ما أدى إلى ترك عشرات التعيينات المحتملة في حالة من التعليق.
أراد ترامب أن يبقى مجلس الشيوخ في حالة انعقاد لتسوية التراكم الحاصل في ترشيحاته الرئاسية، لكن الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لتمرير هذه التعيينات انهار.
وغادر أعضاء مجلس الشيوخ إلى عطلتهم الصيفية في أغسطس دون المصادقة على مجموعة من مرشحي ترامب، ما أثار غضب الرئيس.
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