ترامب يهاجم تشاك شومر: "اذهب إلى الجحيم!"

الوكيل الإخباري- هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قائلا له "اذهب إلى الجحيم"، إثر فشل المفاوضات حول الترشيحات السياسية للسلطة التنفيذية.



وجاء ذلك بعد أن تفجرت الخلافات بشأن المصادقة على الترشيحات السياسية للسلطة التنفيذية، ما أدى إلى ترك عشرات التعيينات المحتملة في حالة من التعليق.

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أراد ترامب أن يبقى مجلس الشيوخ في حالة انعقاد لتسوية التراكم الحاصل في ترشيحاته الرئاسية، لكن الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لتمرير هذه التعيينات انهار.



وغادر أعضاء مجلس الشيوخ إلى عطلتهم الصيفية في أغسطس دون المصادقة على مجموعة من مرشحي ترامب، ما أثار غضب الرئيس.