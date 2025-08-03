الإثنين 2025-08-04 02:43 م
 

ترامب يهاجم تشاك شومر: "اذهب إلى الجحيم!"

ل
أرشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 11:35 م

الوكيل الإخباري- هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قائلا له "اذهب إلى الجحيم"، إثر فشل المفاوضات حول الترشيحات السياسية للسلطة التنفيذية.

وجاء ذلك بعد أن تفجرت الخلافات بشأن المصادقة على الترشيحات السياسية للسلطة التنفيذية، ما أدى إلى ترك عشرات التعيينات المحتملة في حالة من التعليق.

اضافة اعلان


أراد ترامب أن يبقى مجلس الشيوخ في حالة انعقاد لتسوية التراكم الحاصل في ترشيحاته الرئاسية، لكن الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لتمرير هذه التعيينات انهار.


وغادر أعضاء مجلس الشيوخ إلى عطلتهم الصيفية في أغسطس دون المصادقة على مجموعة من مرشحي ترامب، ما أثار غضب الرئيس.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرك

أخبار محلية دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

مستشفى

أخبار محلية إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس

بربربر

فيديو منوع تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

قل

فيديو منوع امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

قفل

فيديو منوع لعبة تركيب الأشكال ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان الرقمي جيسي ريتشاردز

يبر

فيديو منوع شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك

ل

المرأة والجمال كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار



 
 





الأكثر مشاهدة