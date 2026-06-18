ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران ويعدّهم "غيارى" و"أغبياء"

الوكيل الإخباري- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، منتقدي التفاهم الذي وقعه مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والذين رأوا فيه أفضلية لصالح إيران.

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