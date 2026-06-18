ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران ويعدّهم "غيارى" و"أغبياء"

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال إن "هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسيا بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم غيارى، أو أشخاص سيئون، أو حمقى".
-
أخبار متعلقة
-
عراقجي: الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يعيد السلام للمنطقة
-
أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط كبرى في أكبر هجوم على موسكو منذ أعوام
-
اتفاق ليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2027
-
بزشكيان: طهران متمسكة بالسلام العالمي
-
إسرائيل تعلن قطع التواصل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي
-
شهيدان و3 إصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان
-
جنوب سوريا.. 9 ناقلات جند إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة
-
المفاوضات الأميركية الإيرانية تبدأ الجمعة في سويسرا