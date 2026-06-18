الخميس 2026-06-18 04:03 م

ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران ويعدّهم "غيارى" و"أغبياء"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 18-06-2026 02:28 م

الوكيل الإخباري-   هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، منتقدي التفاهم الذي وقعه مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والذين رأوا فيه أفضلية لصالح إيران.

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وكتب ترامب على منصة تروث سوشال إن "هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسيا بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم غيارى، أو أشخاص سيئون، أو حمقى".

 
 


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