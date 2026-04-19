ترامب يهدد إيران مجددا: سنستهدف محطات الكهرباء والجسور

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إن ممثلي بلاده سيتوجهون إلى إسلام آباد في باكستان، مساء الغد، لإجراء مفاوضات.

وأشار ترامب، على منصة تروث سوشال، إلى أن إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق النار في مضيق هرمز واستهداف سفن، من بينها سفينة فرنسية وأخرى بريطانية.



وأضاف أن إعلان طهران إغلاق المضيق يأتي رغم أن الحصار الأميركي أدى فعليا إلى إغلاقه، معتبرا أن إيران تتكبد خسائر تصل إلى نحو 500 مليون دولار يوميا، فيما لا تتأثر الولايات المتحدة بذلك.



وأكد أن بلاده عرضت على إيران "صفقة عادلة ومعقولة".