الأحد 2026-04-19 05:29 م

ترامب يهدد إيران مجددا: سنستهدف محطات الكهرباء والجسور

أرشيفية
 
الأحد، 19-04-2026 03:51 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إن ممثلي بلاده سيتوجهون إلى إسلام آباد في باكستان، مساء الغد، لإجراء مفاوضات.

اضافة اعلان


وأشار ترامب، على منصة تروث سوشال، إلى أن إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق النار في مضيق هرمز واستهداف سفن، من بينها سفينة فرنسية وأخرى بريطانية.


وأضاف أن إعلان طهران إغلاق المضيق يأتي رغم أن الحصار الأميركي أدى فعليا إلى إغلاقه، معتبرا أن إيران تتكبد خسائر تصل إلى نحو 500 مليون دولار يوميا، فيما لا تتأثر الولايات المتحدة بذلك.


وأكد أن بلاده عرضت على إيران "صفقة عادلة ومعقولة".


وحذر ترامب من أنه في حال رفضها، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة قد تشمل استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات الكهرباء والجسور، على حد تعبيره.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 