ترامب يهدد بإطلاق نار أقوى إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جميع السفن والطائرات والعسكريين الأمريكيين سيبقون في مواقعهم حول إيران.





وحذر من أنه في حال عدم الالتزام الكامل بالاتفاق، “وهو أمر غير مرجح”، فإن إطلاق النار سيبدأ “على نحو أكبر وأضخم وأقوى”.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق منذ وقت طويل على عدم امتلاك أسلحة نووية، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا.



وأضاف أن القوات العسكرية الأمريكية “تعكف على حشد عتادها وأخذ قسط من الراحة”، لافتًا إلى أنها تتطلع إلى “نصرها القادم”.





