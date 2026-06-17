ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف"

وقال ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "إذا لم يحسنوا (الإيرانيون) التصرف، فسوف نعود مباشرة إلى إلقاء القنابل على رؤوسهم".
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