ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف"

05:04 م

الوكيل الإخباري- هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، الأربعاء، باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وقال ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "إذا لم يحسنوا (الإيرانيون) التصرف، فسوف نعود مباشرة إلى إلقاء القنابل على رؤوسهم".





