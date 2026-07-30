ترامب يهدد بالعودة إلى "حرب شاملة" ضد إيران

وقال ترامب في تعليق أدلى به للصحيفة الفرنسية TF1/LC1، ردا على سؤال حول احتمال استئناف "الحرب الشاملة ضد إيران": "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد".
وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات جادة جدا مع إيران، لكنها مستعدة للعودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المساعي الدبلوماسية في تحقيق الأهداف الأمريكية الكاملة.
وجاءت تصريحات ترامب المتشددة بعد أيام من تأكيده أنه وافق على تعليق الضربات الأمريكية ضد إيران يوم الجمعة الماضي، استجابة لنداءات الوسطاء الذين طلبوا منح المفاوضات فرصة أخيرة.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت أن المحادثات التي تقودها سلطنة عُمان بمشاركة قطر وباكستان ومصر، تركز حاليا على التوصل الى تفاهم يعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، على أن يمهد الطريق لمباحثات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني.
ويأتي هذا التصعيد اللفظي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع استمرار الغارات الجوية الأمريكية على مواقع في العراق وسوريا ردا على هجمات تستهدف القوات الأمريكية، وسط تقارير عن استنزاف حاد في مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية جراء المواجهات مع إيران.
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