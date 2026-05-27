ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت الأخيرة السيطرة على مضيق هرمز، مشددا على أن الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يظل مفتوحا للجميع دون سيطرة أي طرف عليه.



جاءت تصريحات ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، حيث قال: "ستكون المضائق مفتوحة للجميع، ولن يسيطر عليها أحد. سنشرف عليها نحن. سوف تتصرف عمان مثل أي دولة أخرى، وإلا فسيتعين علينا تدميرهم".

اضافة اعلان



وفي تطور متصل، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، للصحفيين بأن طهران ومسقط تجريان مفاوضات مشتركة لتحديد نظام جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز. وتأتي هذه المفاوضات في إطار مساعٍ إقليمية لإعادة تعريف الترتيبات الأمنية والقانونية للمضيق.