ترامب يهدد بحرب واسعة ضد إيران

11:41 م

الوكيل الإخباري- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراسل قناة "إل سي آي" الفرنسية ردا على سؤال "هل تفكر في استئناف حرب واسعة ضد إيران؟": إذا لم نحصل على 100% مما نريد فبالتأكيد سيحدث. اضافة اعلان







