ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة

الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستضرب محطات الطاقة الإيرانية المختلفة، بدءا من الأكبر، إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة من وقت نشره منشورا عبر تروث سوشيال فجر الأحد.

وأكد ترامب أن هذه العملية ستتم "بدون تهديد"، مشددا على أن الأمر يتطلب اهتماما عاجلا.



وفي وقت لاحق نقلت وسائل إعلام عن القوات المسلحة الإيرانية تحذيرها من أنه في حال تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة لهجوم، فإن جميع البنى التحتية للطاقة التابعة للولايات المتحدة في المنطقة ستصبح أهدافا للرد العسكري.



ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 شباط، ترد طهران بتنفيذ ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.