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ترامب يهدد بطرد المسؤولين الفيدراليين إذا لم يعودوا إلى مكاتبهم بحلول 6 فبراير

ترامب
ترامب
الخميس، 30-01-2025 12:51 ص

الوكيل الإخباري-   هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، بطرد المسؤولين الفيدراليين الذين لا يعودون إلى العمل في مكاتبهم بحلول 6 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن هذا سيخفض نفقات الحكومة.

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وقال ترامب في حديث بالبيت الأبيض: "كونهم موظفين فيدراليين، يجب أن يتبعوا أعلى المعايير، لأنهم يمثلون الحكومة والبلاد. إذا لم يوافقوا على العودة إلى مكاتبهم بحلول 6 فبراير، سيتم فصلهم، وسنقوم بتقليص نفقات حكومتنا بهذه الطريقة".

وأضاف ترامب أن العديد من الرؤساء السابقين كان لديهم رغبة في تقليص حجم الحكومة، وأن الموظفين الذين يعملون من منازلهم لا ينفذون وظائفهم بكفاءة.

ويعود هذا القرار إلى سياسة الرئيس الأمريكي التي تركز على تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتحقيق توفيرات مالية في الميزانية، حيث يرى ترامب أن العديد من الموظفين الفيدراليين الذين يعملون عن بُعد منذ جائحة "كوفيد-19" لا يحققون الكفاءة المطلوبة في أداء مهامهم.

 
gnews

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