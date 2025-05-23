الجمعة 2025-05-23 04:14 م
 

ترامب يهدد بفرض رسم جمركي 25% على آبل ما لم تصنع هواتف آيفون في الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 23-05-2025 03:04 م
الوكيل الإخباري-   هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون... في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة".
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة شخص طعنا بمشاجرة في البقعة

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة وإصابة بحادث تدهور على طريق "المية"

ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد بفرض رسم جمركي 25% على آبل ما لم تصنع هواتف آيفون في الولايات المتحدة

ارشيفية

فلسطين %94 من مستشفيات غزة مدمّرة أو متضررة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى ونظيرتها السورية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال أعمال المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

أخبار محلية الأردن وسوريا يبحثان سبل التعاون في المجالات الاجتماعية

إرشيفية

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني مقتربا من حاجز 1.35 دولار



 
 





الأكثر مشاهدة