ترامب يهدد بفرض رسم جمركي 25% على آبل ما لم تصنع هواتف آيفون في الولايات المتحدة

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون... في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة".
-
أخبار متعلقة
-
اليمن.. مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار قرب مطار صنعاء
-
بريطانيا تسلم جزر شاغوس لموريشيوس
-
أميركا تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية
-
غارة على مبنى في جنوب لبنان بعد تحذير إسرائيلي
-
السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء عدة مبان في قرية جنوبي لبنان
-
صندوق النقد: مستعدون لتزويد سوريا بالمشورة والمساعدة الفنية
-
فرنسا تتسلّم قيادة بعثة الناتو في العراق خلفًا لهولندا