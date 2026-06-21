ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط وكلاءها في لبنان

الوكيل الإخباري- طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إيران بمنع حلفائها في لبنان من "إثارة المشاكل"، تحت طائلة استئناف الضربات على أراضيها، في ظل المفاوضات الجارية في سويسرا بين البلدين.

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وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال في إشارة إلى المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، "يجب على إيران أن توقف فورا وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل.