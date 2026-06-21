ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط وكلاءها في لبنان

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال في إشارة إلى المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، "يجب على إيران أن توقف فورا وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل.
وإذا لم تفعل، فسنضرب إيران بقوة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بقوة أكبر!".
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