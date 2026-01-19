ترامب يهدد بمقاضاة CBS في حال عدم بث مقابلته كاملة دون تعديل

الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الرئيس دونالد ترامب هدد بمقاضاة شبكة CBS news إن أقدمت على تعديل أو اختصار مقابلته التي استمرت 13 دقيقة.



وكان الصحافي في الشبكة الأمريكية توني دوكوبيل قد أجرى مقابلة مع ترامب يوم الثلاثاء لصالح برنامج "سي بي إس إيفنينغ نيوز"، وبعد الانتهاء من تسجيلها، نقلت ليفيت رسالة مباشرة من الرئيس إلى دوكوبيل وزملائه، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".



وقالت ليفيت بحسب الصحيفة إن ترامب شدد على ضرورة عدم اقتطاع أي جزء من المقابلة، مطالبا ببثها كاملة، وهو ما رد عليه دوكوبيل بالتأكيد أن الشبكة ستعرضها بالكامل.

وأضافت ليفيت أن ترامب قال بوضوح إنه سيلجأ إلى مقاضاة الشبكة في حال لم تعرض المقابلة كاملة، في حين رد دوكوبيل، بحسب تسجيل صوتي اطلعت عليه صحيفة "واشنطن بوست"، بأن الرئيس اعتاد إطلاق مثل هذه التهديدات.



وبالفعل، بثت "سي بي إس نيوز" المقابلة كاملة دون أي تعديل. وقالت الشبكة في بيان إنها اتخذت قرارا مستقلا بعرض المقابلة كاملة ومن دون أي اقتطاع.



وقالت ليفيت إن الشعب الأمريكي يستحق مشاهدة مقابلات الرئيس ترامب كاملة ومن دون تعديل أو حذف، مؤكدة أن المقابلة عرضت بالفعل بالشكل الكامل.



ويأتي هذا التطور في ظل سوابق قانونية بين ترامب وشبكة "سي بي إس"، إذ كان الرئيس قد رفع دعوى قضائية ضد الشبكة عام 2024 بسبب تعديلها مقابلة مع نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.



وطالبت الدعوى بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، واتهمت الشبكة بالقيام بأعمال حزبية وغير قانونية للتأثير على الانتخابات والناخبين من خلال تشويه إخباري وصفته بالخبيث والمضلل.



وفي يوليو الماضي، توصلت شركة "باراماونت"، المالكة للشبكة إلى تسوية في هذه القضية، دفعت بموجبها 16 مليون دولار خصصت لمكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية. واعتبر منتقدون هذه الخطوة بمثابة استسلام كبير لسلطة ترامب التنفيذية من قبل واحدة من أكبر شركات الإعلام في العالم.