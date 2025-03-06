ترامب يهدد حماس

وأضاف: "أُرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس في مأمن إذا لم تفعلوا كما أقول. لقد التقيت للتو بالرهائن السابقين الذين دمرتم حياتهم. هذا هو تحذيري الأخير!".
وتابع ترامب: "للقادة: الآن هو الوقت لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم فرصة. ولأهالي غزة: مستقبل جميل ينتظركم، ولكن ليس إذا استمررتم في احتجاز الرهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!.. اتخذوا قرارا ذكيا. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا فستواجهون الجحيم لاحقا!".
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: إعلان مهم قريبا من ترامب بشأن صفقة التبادل
-
البيت الأبيض يؤكد اتصالاته المباشرة مع حماس "بالتشاور" مع إسرائيل
-
روسيا: لا يوجد أي مفاوضات مع أوكرانيا
-
3 دول أوروبية تطالب إسرائيل بإيصال المساعدات لغزة
-
غارة إسرائيلية على الناقورة جنوب لبنان
-
تحركات عسكرية إسرائيلية متصاعدة في القنيطرة جنوبي سوريا
-
عواصف مدمرة تقتل شخصين وتخلف دمارًا كبيراً في أمريكا - فيديو
-
ترامب: أمريكا عادت والحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه