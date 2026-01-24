السبت 2026-01-24 08:17 م

ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100%

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
السبت، 24-01-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كندا ستتعرّض فورًا لرسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع والمنتجات الكندية الداخلة إلى الولايات المتحدة، في حال أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع الصين.

اضافة اعلان


وأضاف ترامب: "إذا كان كارني يعتقد أنه سيحوّل كندا إلى ميناء تفريغ للصين لإرسال السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تمامًا".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب" تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب

وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

أخبار محلية وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية

أخبار محلية تنويه حول موعد بدء الدوام في المدارس اعتباراً من الاحد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: تعديل على دوام المدارس في رمضان

العيسوي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية

ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

أخبار محلية ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

مجلس النواب

شؤون برلمانية نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية



 






الأكثر مشاهدة