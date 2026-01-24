ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100%

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كندا ستتعرّض فورًا لرسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع والمنتجات الكندية الداخلة إلى الولايات المتحدة، في حال أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع الصين.

