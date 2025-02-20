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ترامب يواصل مهاجمة زيلينسكي ويدعو لانتخابات في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 20-02-2025 08:11 ص

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، متسائلا عن وجهة الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لنظام كييف.

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وقال ترامب: "حان وقت الانتخابات، وحان الوقت أيضا لمعرفة ما حدث مع كل هذه الأموال، لأن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلنسكي أدلى بتصريح مفاده أنه لا يعرف أين هي الأموال، أو شيء من هذا القبيل. وأود أن أعرف كل الأموال التي كنا نرسلها إلى أوكرانيا. أين هي؟".


يأتي ذلك، عقب وصف ترامب لزيلينسكي عبر منصته "تروث سوشال"، بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات" محذرا من أنه "يمكن أن يخسر بلاده".

 

RT

 
gnews

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