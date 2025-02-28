 
الجمعة 2025-02-28 10:24 م
 

ترامب يوبخ زيلينسكي خلال مواجهة كلامية حادة في المكتب البيضاوي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني
الجمعة، 28-02-2025 10:03 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مواجهة كلامية حادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا.
ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به".

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كذلك، توجه لنظيره الأوكراني قائلا "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".


وأضاف "لا أعتقد أن الأمر سيكون جميلا، ستقاتل حتى النهاية، ولكنك لا تملك أي أوراق مساومة".
وهاجم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الجالس إلى جانبهما، زيلينسكي أيضا معتبرا أنه "قلل من احترامه" للأميركيين.


وبدا أن زيلينسكي حاول الرد، لكنه قوطع.

 
gnews

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