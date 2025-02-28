ترامب يوبخ زيلينسكي خلال مواجهة كلامية حادة في المكتب البيضاوي

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به".
كذلك، توجه لنظيره الأوكراني قائلا "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".
وأضاف "لا أعتقد أن الأمر سيكون جميلا، ستقاتل حتى النهاية، ولكنك لا تملك أي أوراق مساومة".
وهاجم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الجالس إلى جانبهما، زيلينسكي أيضا معتبرا أنه "قلل من احترامه" للأميركيين.
وبدا أن زيلينسكي حاول الرد، لكنه قوطع.
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