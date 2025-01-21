 
الثلاثاء 2025-01-21 11:26 ص
 

ترامب يوجه بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح الخليج الأمريكي

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي".

وتم نشر الوثيقة على موقع البيت الأبيض. وبحسب هذا الأمر يتعين على وزير الداخلية في البلاد اتخاذ جميع "الإجراءات اللازمة" خلال 30 يوما لإعادة التسمية.

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وجاء في الوثيقة: "على الوزير لاحقًا تحديث المعلومات عبر نظم المعلومات الجغرافية ليعكس إعادة تسمية خليج المكسيك، وإزالة جميع الإشارات إلى خليج المكسيك من النظام المذكور وفقا للقوانين المعمول بها".


وذكر البيت الأبيض أن هذه الخطوة ستكرم "عظمة أمريكا".


وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب سيأمر بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وسيتم تغيير اسم دينالي أعلى جبل في أمريكا الشمالية إلى جبل ماكينلي".


وسبق ذلك ما قاله ترامب بأن هذه الخطوة "ستكون جزءا من سياسة إدارته الجديدة".

 

RT

 
gnews

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