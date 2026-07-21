ترامب يوجه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، ، أن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتطابق مع رؤيته بشأن تحقيق السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة، معربا عن ثقته بإمكانية تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك.
وقال عون، خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يرغب في إنهاء الصراع مع إسرائيل ووضع حد للحرب، مجددًا ثقته بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، ومؤكدًا أن دعم الجيش اللبناني يمثل أساس الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان "جيدة للغاية"، واصفا الرئيس عون بأنه "يحظى باحترام كبير"، ومشيرا إلى أن لبنان تعرض لسوء معاملة على مدى سنوات طويلة، وأن واشنطن ستتعامل معه بالاحترام الذي يستحقه وستقدم له "الكثير من الدعم والمساعدات".
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