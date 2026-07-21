ترامب يوجه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه وجّه إدارته بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.

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وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، ، أن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتطابق مع رؤيته بشأن تحقيق السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة، معربا عن ثقته بإمكانية تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك.



وقال عون، خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يرغب في إنهاء الصراع مع إسرائيل ووضع حد للحرب، مجددًا ثقته بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، ومؤكدًا أن دعم الجيش اللبناني يمثل أساس الأمن والاستقرار في البلاد.