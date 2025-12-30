ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة

الثلاثاء 2025-12-30 12:58 ص

الثلاثاء، 30-12-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس من أنها ستدفع "ثمنًا باهظًا" إذا لم تتخلَّ سريعًا عن سلاحها في إطار صفقة غزة.اضافة اعلان


وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا، الاثنين: "إذا لم يتخلّوا عن سلاحهم، وهو ما وافقوا عليه، فسيتعين عليهم أن يدفعوا ثمنًا باهظًا".

وأضاف ترامب: "عليهم أن يتخلّوا عن سلاحهم خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا".

كما قال الرئيس الأميركي إن إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة، وذلك خلال استقباله نتنياهو لإجراء محادثات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

وتابع: "لست قلقًا من أي شيء تفعله إسرائيل. أنا قلق مما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه. لكني لست قلقًا. لقد التزموا (الإسرائيليون) بالخطة".

سكاي نيوز
 
 


gnews

