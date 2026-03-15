الإثنين 2026-03-16 06:54 م

ترامب يوضح أسباب تخفيف العقوبات على النفط الروسي مؤقتاً

الأحد، 15-03-2026 09:32 ص
الوكيل الإخباري-   دافع دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، السبت، عن قرار إدارته بتخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل مؤقت، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وسط تصاعد التوتر مع إيران.اضافة اعلان


وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز الإخبارية، أوضح ترامب أن بلاده تسعى لتأمين إمدادات النفط للعالم، قائلاً: "أريد أن يكون لدينا نفط. أريد أن يكون لدى العالم نفط"، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار دفع إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على المشتريات.

وجاء القرار بعد أكثر من 4 سنوات على العقوبات الغربية المشددة ضد روسيا على خلفية شنها حرباً على أوكرانيا.

وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت قبل أيام السماح بشكل مؤقت ببيع النفط الروسي المحمل على ناقلات من دون التعرض لعقوبات، بهدف زيادة المعروض العالمي وكبح جماح الأسعار المتصاعدة على خلفية حرب إيران.

ومن المقرر أن يستمر هذا الإعفاء المؤقت حتى 11 أبريل المقبل.

وقوبل القرار بانتقادات من ألمانيا وحلفاء أوكرانيا، الذين شددوا على ضرورة الإبقاء على الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا.

סקאי נيوز
 
 


