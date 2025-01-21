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ترامب يوقع أمرا بالانسحاب من منظمة الصحة ويتهمها بـ"الخداع"

ترامب
ترامب
الثلاثاء، 21-01-2025 06:25 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية، مضيفاً أن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية.

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وأضاف ترامب أن المنظمة لم تتصرف بمعزل عن "التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها" وطالبت "بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل" من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين.


وأوضح ترامب عند التوقيع على الأمر التنفيذي: "منظمة الصحة العالمية خدعتنا، والجميع يخدعون الولايات المتحدة. لن يحدث هذا بعد الآن".


وتعني هذه الخطوة أن الولايات المتحدة ستترك وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في غضون 12 شهراً وستوقف جميع المساهمات المالية لعملها.

 

سكاي نيوز عربية

 
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