ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر السبت أنه وقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.





وقال الرئيس الأميركي منصته تروث سوشال "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".



وتعهد الرئيس دونالد ترامب الجمعة فرض تعرفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.



وخلصت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى عام 1977، "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".



ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنين منهم، متهما المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ"مصالح أجنبية".





