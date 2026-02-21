ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%

وقال الرئيس الأميركي منصته تروث سوشال "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".
وتعهد الرئيس دونالد ترامب الجمعة فرض تعرفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.
وخلصت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى عام 1977، "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".
ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنين منهم، متهما المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ"مصالح أجنبية".
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس اللبناني يدين الغارات الإسرائيلية في جنوب البلاد وشرقها
-
مودي ولولا يجتمعان في نيودلهي سعيا لتعزيز التعاون في مجال المعادن النادرة
-
"أسوشيتد برس": إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق
-
مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات في المحيط الهادئ
-
أكسيوس: إدارة ترامب تدرس السماح بتخصيب نووي "رمزي" لإيران
-
إجلاء السكان من العديد من المباني في باريس بسبب تهديد بتفجيرات وبرج إيفل يرفض الإخلاء
-
الكونغرس الأمريكي يعتزم منع ترامب من مهاجمة إيران دون موافقة المشرعين
-
إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبا من هجوم إيراني محتمل