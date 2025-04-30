ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخفف وطأة الرسوم على السيارات

يأتي هذا التغيير في اليوم الذي يتوجه فيه ترامب إلى ميشيجان، مهد صناعة السيارات الأميركية، وقبل أيام قليلة من بدء تطبيق رسوم استيراد جديدة 25 بالمئة على مكونات السيارات.
وتأتي هذه الرحلة عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه وفي وقت يتزايد فيه تشاؤم الأميركيين إزاء إدارته الاقتصادية، وسط مؤشرات على أن رسومه الجمركية ستؤثر سلبا على النمو وتهدد بارتفاع التضخم والبطالة.
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