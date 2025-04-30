الأربعاء 2025-04-30 12:26 ص
 

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخفف وطأة الرسوم على السيارات

سيارات
سيارات
 
الأربعاء، 30-04-2025 12:05 ص
الوكيل الإخباري-   وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أمرا تنفيذيا يخفف وطأة رسومه الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد.اضافة اعلان


يأتي هذا التغيير في اليوم الذي يتوجه فيه ترامب إلى ميشيجان، مهد صناعة السيارات الأميركية، وقبل أيام قليلة من بدء تطبيق رسوم استيراد جديدة 25 بالمئة على مكونات السيارات.

وتأتي هذه الرحلة عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه وفي وقت يتزايد فيه تشاؤم الأميركيين إزاء إدارته الاقتصادية، وسط مؤشرات على أن رسومه الجمركية ستؤثر سلبا على النمو وتهدد بارتفاع التضخم والبطالة.
 
gnews

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