ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا يمنح الحكومة حقّ الوصول لنماذج ذكاء اصطناعي متطوّرة

الوكيل الإخباري- وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الثلاثاء أتاح بموجبه إنشاء إطار طوعي يسمح لمطوّري الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجهم المتطوّرة مع الحكومة قبل طرحها.

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ويتيح القرار لشركات مثل أوبن إيه آي وغوغل وأنثروبيك منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بثلاثين يوما.