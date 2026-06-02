ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا يمنح الحكومة حقّ الوصول لنماذج ذكاء اصطناعي متطوّرة

ويتيح القرار لشركات مثل أوبن إيه آي وغوغل وأنثروبيك منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بثلاثين يوما.
وجاء القرار على خلفية مخاوف تتعلّق بنموذج "ميثوس" الذي طوّرته شركة أنثروبيك، وامتنعت عن طرحه للعامة بسبب قدرته على كشف ثغرات في الأنظمة الحاسوبية، بما فيها الأنظمة المصرفية والحكومية والمستشفيات.
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